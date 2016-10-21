В Швеции сгорел приют для беженцев

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В результате пожара никто не пострадал. Всех 37 жителей приюта успели эвакуировать.

Неизвестные подожгли приют для беженцев недалеко от Стокгольма

В Швеции, недалеко от Стокгольма, ночью сгорел приют для беженцев , сообщает Reuters . Полиция считает произошедшее поджогом.Сотрудники приюта обратились в полицию сразу после того, как услышали шум и свет снаружи здания. По словам представителя полиции Стокгольма Кьелла Линдгрена, пожар вспыхнул практически сразу после этого.

Отмечается, что в результате пожара никто не пострадал. Все 37 человек были эвакуированы.

Агентство отмечает, что уже второй случай за неделю. 16 октября произошел пожар в другом центре, который находится в южной части Стокгольма.

Ранее Швеция ужесточила миграционные правила. Согласно новым правилам, беженцы теперь смогут получать не постоянный, а временный вид на жительство. Он может стать и постоянным, но только в том случае, если мигрант будет соответствовать требованиям: найдет работу и сможет обеспечить себе достойный уровень дохода, чтобы не жить на пособия.

В 2015 году в Швецию, население которой составляет 9,8 млн человек, прибыли 163 тысячи мигрантов. Это самый большой показатель в Европе в расчете на душу населения.