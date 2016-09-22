В Швеции обеспокоились шпионской активностью России

Россияне под видом туристов пытаются выведать информацию у шведских солдат.

Швецию беспокоят русские шпионы ИноСМИ.ru

Россия проявляет повышенную заинтересованность военной сферой Швеции, в связи с чем в стране заявляют о вероятном росте шпионской активности со стороны РФ.

"Я не могу вдаваться в подробности, но в целом интерес России к Швеции повысился", - сказал министр обороны Швеции Петер Гульквист в интервью изданию Svenska Dagbladet, сообщает Deutsche Welle.

В связи с этим министр рекомендовал военным и госслужащим быть особо осторожными.

Ранее издание сообщило, что после того, как на шведский остров Готланд отправили на постоянную дислокацию военное подразделение, на острове активизировались россияне, которые под видом туристов пытаются выведать у солдат информацию о принадлежности к воинской части.

Также на севере материковой Швеции вблизи военного объекта обнаружен автомобиль с большим количеством антенн, а водном из ресторанов русские угрожали офицеру НАТО.

Ранее издание Gazeta Wyborcza писала, что Россия готовится к войне, пока в ЕС призывают ее задобрить. Эксперты канадской разведки CSIS считают, что Москва откроет новый военный фронт и не будет скрывать свою причастность или избегать ответственности, как это было в случае с Украиной.