В штабе узбекского премьера заявили о его победе на выборах президента

ЦИК Узбекистана огласит предварительные результаты уже сегодня, 5 декабря.

Выборы в Узбекистане признали состоявшимися Хабар

Узбекистане прошло голосование на внеочередных выборах президента, которые проводились после смерти главы государства Ислама Каримова.

Явка избирателей по итогам выборов составила 87,83% избирателей, или 17,94 миллиона человек. Выборы были признаны состоявшимися, поскольку явка превысила необходимые 33%, сообщает "РИА Новости".

"Голосование закончено, члены участковых комиссий ведут подсчет голосов. Нарушений на данный момент не зафиксировано", ─ сказал заместитель председателя ЦИК Узбекистана Комилжон Адилов.

Предварительные итоги выборов огласят 5 декабря, ближе к концу рабочего дня по местному времени, однако в штабе премьер-министра, и.о. президента Шавката Мирзиеева уже заявили о победе этого кандидата, заявив, что он наберет не менее 80% голосов.

Формально за президентский пост состязались четыре кандидата. Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП) выдвинула кандидатом в президенты действующего и.о. главы государства Шавката Мирзиеева, Национально-демократическая партия "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение") — заместителя спикера законодательной (нижней) палаты парламента Сарвара Отамурадова, Народно-демократическая партия Узбекистана (НДПУ) и Социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость") — своих лидеров Хотамжона Кетмонова и Наримона Умарова.