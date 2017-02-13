В штабе кандидата в президенты Франции жалуются на информационные атаки российских СМИ

Российские государственные каналы Russia Today и Sputnik распространяют неправдивую информацию о Эммануэле Макроне.

Эммануэль Макрон стал мишенью информационной войны России. Wikimedia commons

Кандидат в президенты Франциистал целью "фейковых новостей" российских СМИ. По словам Ришара Феррана, генерального секретаря партии Макрона, избирательная кампания подверглась тысячам кибератак, сообщает Reuters

Ферран заявляет, что российские государственные СМИ Russia Today и Sputnik распространяют неправдивую информацию с целью дискредитации Макрона. Секретарь партии добавил, что Макрон стал мишенью россиян из-за его позиции по сильной объединенной Европе.

В этом месяце Sputnik транслировал интервью с одним французским юристом, который назвал Макрона агентом "большой банковской системы США". Эту информацию неоднократно воспроизводили в своих эфирах Sputnik и Russia Today.

Кроме информационного воздействия Ферран также отметил "сотни, если не тысячи" кибератак, которые происходили с территории России.

Напомним, что президентские выборы во Франции пройдут в два раунда - 23 апреля и 7 мая 2017 года.

Ранее отмечалось, что наибольшие шансы победить на президентских выборах имеют правые кандидаты. Однако по данным опроса 30 января выяснилось, что наибольшую поддержку имеет центрист Эммануэль Макрон, чей рейтинг вырос на один пункт и теперь составляет 22-23%.