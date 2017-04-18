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В Шотландии надеются использовать выборы для усиления позиций по выходу из Британии

18 апреля в 15:48

Старджен считает досрочные выборы политическим просчетом Мей.

Никола Фергюсон Старджен
Никола Старжен считает, что парламентские выборы в Британии помогут Шотландии укрепить свои позиции в получении независимости
scotlandnow.dailyrecord.co.uk
Первый министр Шотландии Никола Старджен считает, что досрочные парламентские выборы помогут ее регионы в получении независимости. По мнению Старджен, объявление Терезой Мэй досрочных выборов было ее политическим просчетом по части Шотландии, сообщает Reuters.

Министр считает, что выборы помогут расширить представительность ее партии, которая выступает за отсоединение Шотландии от Британии.

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Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй анонсировала проведение досрочных выборов в парламент на 8 июня 2017 года.

Детальнее про Brexit читайте в статье Виктора Константинова "Brexit: есть ли угроза единству Великобритании?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ZN.UA
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Тэги выборы Шотландия Великобритания Мэй
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