В Шотландии надеются использовать выборы для усиления позиций по выходу из Британии

Старджен считает досрочные выборы политическим просчетом Мей.
Никола Старжен считает, что парламентские выборы в Британии помогут Шотландии укрепить свои позиции в получении независимости
scotlandnow.dailyrecord.co.uk
Первый министр Шотландии Никола Старджен считает, что досрочные парламентские выборы помогут ее регионы в получении независимости. По мнению Старджен, объявление Терезой Мэй
досрочных выборов было ее политическим просчетом по части Шотландии, сообщает Reuters
.
Министр считает, что выборы помогут расширить представительность ее партии, которая выступает за отсоединение Шотландии от Британии.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй анонсировала проведение досрочных выборов
в парламент на 8 июня 2017 года.
Детальнее про Brexit читайте в статье Виктора Константинова "Brexit: есть ли угроза единству Великобритании?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".
По материалам:
ZN.UA