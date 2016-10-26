В Шенгенской зоне продлят режим внутреннего пограничного контроля

В Европе опасаются вторичной миграции.
Связано это с тем, что отмена пограничного контроля может привести к волне так называемой "вторичной" миграции уже внутри ЕС.
В Еврокомиссии отметили, что несмотря на уменьшение потока мигрантов благодаря соглашению с Турцией, люди и дальше продолжают прибывать в Грецию и другие европейские страны, заявили в Брюсселе.
Поэтому в сентябре Германия, Австрия и Чехия заявили об усилении пограничного контроля в связи с непрерывным поток беженцев.
Как сообщалось, участники недавнего саммита ЕС в Брюсселе договорились об ужесточении миграционной политики стран Европейского союза.
Напомним, в апреле Совет Евросоюза утвердил решение о создании единого европейского агентства пограничной службы и береговой охраны.
В декабре 2015 года главы государств и правительств ЕС согласовали позицию по формированию единой европейской службы пограничного контроля и береговой охраны на базе агентства Frontex. Пересмотр принципов охраны границ ЕС был вызван беспрецедентным наплывом мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока.
Как говорится в статье в статье Алексея Коваля для ZN.UA, Европейское агентство по охране внешних границ Frontex вынуждено признать, что не справляется с задачей сдерживания наплыва мигрантов и уже призвало на помощь НАТО для мониторинга Эгейского моря. Глава Frontex Фабрис Лежери сообщил: в январе внешние границы ЕС нелегально пересекло 140 тыс. чел., в 6 (!) раз больше, чем в январе 2015 г.
Подробнее читайте в статье Алексея Коваля "Мигранты раскалывают Европу" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".
Русская служба Би-би-си