В Шенгенской зоне продлят режим внутреннего пограничного контроля

В Европе опасаются вторичной миграции.

В Европе опасаются вторичной миграции

Еврокомиссия решила продлить еще на три месяца режим пограничного контроля внутри Шенгенской зоны в связи с потоком мигрантов . Решение касается пропускных пунктов на въезде в Австрию, Германию, Данию, Швецию и Норвегию, сообщает Русская служба Би-Би-Си со ссылкой на заявление Еврокомиссии.

Связано это с тем, что отмена пограничного контроля может привести к волне так называемой "вторичной" миграции уже внутри ЕС.

В Еврокомиссии отметили, что несмотря на уменьшение потока мигрантов благодаря соглашению с Турцией, люди и дальше продолжают прибывать в Грецию и другие европейские страны, заявили в Брюсселе.

Поэтому в сентябре Германия, Австрия и Чехия заявили об усилении пограничного контроля в связи с непрерывным поток беженцев.

Как сообщалось, участники недавнего саммита ЕС в Брюсселе договорились об ужесточении миграционной политики стран Европейского союза.

Напомним, в апреле Совет Евросоюза утвердил решение о создании единого европейского агентства пограничной службы и береговой охраны.

В декабре 2015 года главы государств и правительств ЕС согласовали позицию по формированию единой европейской службы пограничного контроля и береговой охраны на базе агентства Frontex. Пересмотр принципов охраны границ ЕС был вызван беспрецедентным наплывом мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока.

Как говорится в статье в статье Алексея Коваля для ZN.UA, Европейское агентство по охране внешних границ Frontex вынуждено признать, что не справляется с задачей сдерживания наплыва мигрантов и уже призвало на помощь НАТО для мониторинга Эгейского моря. Глава Frontex Фабрис Лежери сообщил: в январе внешние границы ЕС нелегально пересекло 140 тыс. чел., в 6 (!) раз больше, чем в январе 2015 г.

Подробнее читайте в статье Алексея Коваля "Мигранты раскалывают Европу" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".