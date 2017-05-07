В Северной Корее задержали гражданина США

Задержанный работал в Пхеньянском университете науки и технологий.
Как сообщает Русская служба BBC, это уже второй подобный арест за последние две недели.
Отмечается, что согласно сообщению северокорейского агентства ЦТАК задержанный – сотрудник Пхеньянского университета науки и технологий Ким Хак Сон, был задержан 6 мая.
Ранее северокорейские СМИ сообщали о задержании в конце апреля гражданина США Ким Сан Дока (Тони Кима), который обвиняется в попытке свергнуть северокорейское правительство. Он работал в том же университете, что Ким Хак Сон.
Всего под арестом в Северной Корее сейчас содержатся три американских гражданина.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп не исключил вероятность серьезного конфликта с КНДР однако выразил надежду на мирное разрешение кризиса.
Напомним, утром 29 апреля в КНДР состоялись неудачные испытания баллистической ракеты. Однако на неудачный пуск уже отреагировал президент США Дональд Трамп. "Северная Корея не уважает стремления Китая и его уважаемого президента, осуществив сегодня запуск ракеты, пусть и неудачный. Плохо", - написал Трамп на своей странице в Twitter.
США, в свою очередь, отправили к берегам КНДР ударную группу флота во главе с авианосцем "Карл Винсон". В Пхеньяне заявили о готовности потопить американский корабль. Авианосная группа ВМС США 29 апреля прошла Корейский пролив и вошла в акваторию Японского моря. Кроме атомного авианосца "Карл Винсон" в Японском море также будут находиться авианосцы "Рональд Рейган"и "Нимиц".
Как сообщалось, администрация президента США Дональда Трампа обдумывает расширение политического и экономического давления на Северную Корею.Русская служба Би-би-си