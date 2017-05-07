В Северной Корее задержали гражданина США

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Задержанный работал в Пхеньянском университете науки и технологий.

Северокорейские силовики задержали еще одного американского гражданина techtrape.wordpress.com

заявили о задержании еще одного американского гражданина по подозрению в совершении "враждебных действий", направленных против государства.

Как сообщает Русская служба BBC, это уже второй подобный арест за последние две недели.

Отмечается, что согласно сообщению северокорейского агентства ЦТАК задержанный – сотрудник Пхеньянского университета науки и технологий Ким Хак Сон, был задержан 6 мая.

Ранее северокорейские СМИ сообщали о задержании в конце апреля гражданина США Ким Сан Дока (Тони Кима), который обвиняется в попытке свергнуть северокорейское правительство. Он работал в том же университете, что Ким Хак Сон.

Всего под арестом в Северной Корее сейчас содержатся три американских гражданина.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп не исключил вероятность серьезного конфликта с КНДР однако выразил надежду на мирное разрешение кризиса.

Напомним, утром 29 апреля в КНДР состоялись неудачные испытания баллистической ракеты. Однако на неудачный пуск уже отреагировал президент США Дональд Трамп. "Северная Корея не уважает стремления Китая и его уважаемого президента, осуществив сегодня запуск ракеты, пусть и неудачный. Плохо", - написал Трамп на своей странице в Twitter.

США, в свою очередь, отправили к берегам КНДР ударную группу флота во главе с авианосцем "Карл Винсон". В Пхеньяне заявили о готовности потопить американский корабль. Авианосная группа ВМС США 29 апреля прошла Корейский пролив и вошла в акваторию Японского моря. Кроме атомного авианосца "Карл Винсон" в Японском море также будут находиться авианосцы "Рональд Рейган"и "Нимиц".

Как сообщалось, администрация президента США Дональда Трампа обдумывает расширение политического и экономического давления на Северную Корею.