В Северной Каролине вышла из строя электронная система для голосования - WP

В округе Дургем регистрируют избирателей с помощью старых бумажных форм.

В Северной Каролине регистрируют избирателей на бумаге. Twitter/richlusc

Избирательные участки в округе Дургем открылись в 6:30 по восточному американскому времени, как было запланировано. Однако вдруг оказалось, что компьютерная система, с помощью которой работники участков должны были регистрировать избирателей, вышли из строя.

Об этом сообщает Washington post, добавляя, что система не работает на 57 избирательных участках в округе. Поэтому сейчас регистрация проводится старомодным методом с помощью бумажных форм.

"Придется использовать бумагу весь день. Избирательная комиссия штата знает о проблеме. И мы согласны, что сейчас это лучший способ решить проблему и двигаться дальше", - сказала временный директор избирательной комиссии округа Дургем Кейт Коснер.

Она добавила, что из-за проблемы с компьютерной системой, вероятно, образуются большие очереди. При этом, никто не знает, что стало причиной.

"Мы стараемся доставить бумажные регистрационные книги на участки как можно быстрее", - сказала Коснер.

Тем временем, издание New York Times писало, что выборы в США обнаружили политические и демографические изменения. Ведь в тех местах, которые некогда были гарантированным форпостом демократов, теперь вполне может победить республиканец через изменение самих избирателей. В свою очередь, в Демократической партии сомневаются, что победа Клинтон поможет им в Конгрессе. Аналитики считают, что Республиканской партии, скорее всего, удастся сохранить большинство в Палате представителей и в Сенате.

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