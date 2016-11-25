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В северной части Италии из-за сильных дождей реки вышли из берегов

25 ноября в 12:45

Воды реки По заливают один из районов Турина, в реке Рое едва не погибли нелегальные мигранты.

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Наводнение в Италии < >
Наводнение парализовало движение и привело к разрушением в нескольких регионах Италии

Наводнение в Италии
Наводнение парализовало движение и привело к разрушением в нескольких регионах Италии
Непрекращающиеся в течение двух дней дожди привели к выходу реки По из берегов и затоплению Туринского района Мурацци в Италии, сообщает Euronews.

По – одна из самых крупных рек не только северо-запада Италии, но и всей страны. Уровень воды в ней находится под постоянным контролем властей. Мэр Турина Кьяра Аппендино уже запретила пешеходам и автотранспорту появляться в залитом водой районе Мурацци.

Руководитель региона Пьемонт, в центре которого расположен Турин,  Серджио Каимпарино, уже сообщил о том, что будет обращаться к властям Италии с просьбой о введении в регионе чрезвычайного положения. Ранее он сообщал о том, что в долине Танаро из-за наводнения эвакуированы все магазины и фабрики. В северной части Италии объявлен "красный" уровень тревоги, занятия в учебных заведениях отменены.

В нескольких городах Лигурии и Пьемонта из-за выхода из берегов реки Танаро разрушены мосты. 

В городе Вентимилья, расположенном на границе с Францией, из-за обильных дождей разлилась река Роя. В ее воды попали пятеро мигрантов, четверых спасателям удалось спасти, пятый был унесен течением. Спасатели предполагают, что он утонул. Мигранты проживали под мостом реки Рои, и находились там в момент ее разлива. К тому же, от удара молнии загорелись помещения под мостом. Для спасенных мигрантов обустроили временное жилище.

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Напомним, ранее ураган "Отто" привел к наводнению и оползню в Панаме, жертвами стихии стали 3 человека, существенный урон нанесен и аграрному сектору Коста-Рики. В результате урагана "Мэттью", бушевавшего на Гаити в октябре 2016 года, пострадало 90% строении и погибли 877 человек.

По материалам: Euronews
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Тэги Италия наводнение Турин
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