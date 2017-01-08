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В сети появилось видео теракта в Иерусалиме

8 января в 17:52

Водитель грузовика въехал в группу пешеходов на высокой скорости, а затем попытался развернуть свое транспортное средство. 

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Теракт в Иерусалиме был запечатлен камерой наблюдения
Times of Israel
В интернете появилась видеозапись с камеры наблюдения, на которой, предположительно, запечатлен теракт с наездом грузовика на группу военных в Иерусалиме.

Соответствующий видеоматериал был обнародован в нескольких израильских СМИ, таких как The Times of Israel и Ynetnews.

На видеоролике видно, как в группу людей, стоящих возле автобуса, на высокой скорости врезается грузовик. После наезда водитель попытался развернуть транспортное средство, пытаясь наехать на группу еще раз.

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Ранее сообщалось, что в Иерусалиме в результате наезда грузовика на пешеходов погибли по меньшей мере четыре и ранены более 15 человек. Жертвами атаки стали израильские военнослужащие.

Правоохранители подозревают, что наезд был умышленным. Представитель израильской полиции назвал инцидент террористической атакой.

По материалам: ZN.UA
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Тэги видео грузовик Израиль
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