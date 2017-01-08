В сети появилось видео теракта в Иерусалиме

Водитель грузовика въехал в группу пешеходов на высокой скорости, а затем попытался развернуть свое транспортное средство.
Соответствующий видеоматериал был обнародован в нескольких израильских СМИ, таких как The Times of Israel и Ynetnews.
На видеоролике видно, как в группу людей, стоящих возле автобуса, на высокой скорости врезается грузовик. После наезда водитель попытался развернуть транспортное средство, пытаясь наехать на группу еще раз.
Ранее сообщалось, что в Иерусалиме в результате наезда грузовика на пешеходов погибли по меньшей мере четыре и ранены более 15 человек. Жертвами атаки стали израильские военнослужащие.
Правоохранители подозревают, что наезд был умышленным. Представитель израильской полиции назвал инцидент террористической атакой.ZN.UA