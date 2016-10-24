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В Сети опубликовано видео крушения самолета на Мальте

24 октября в 14:22

Момент крушения зафиксирован на видеорегистратор местного жителя.

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Самолет разбился возле аэропорта «Лука»
The Times of Malta

В Сети опубликовано видео, на котором показан момент крушения и взрыва небольшого военного самолета Swearingen Metroliner, который сегодня утром разбился возле аэропорта "Лука" на Мальте.

Видеозапись на сервис Youtube опубликовал пользователь с именем WorldVIral.

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Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заверила, что на борту самолета Swearingen Metroliner, который разбился на Мальте во время взлета, не было чиновников Евросоюза.

По материалам: ZN.UA
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Тэги видео самолет Мальта крушение
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