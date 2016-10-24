В Сети опубликовано видео крушения самолета на Мальте

Момент крушения зафиксирован на видеорегистратор местного жителя.

Самолет разбился возле аэропорта «Лука» The Times of Malta

В Сети опубликовано видео, на котором показан момент крушения и взрыва небольшого военного самолета Swearingen Metroliner, который сегодня утром разбился возле аэропорта "Лука" на Мальте.

Видеозапись на сервис Youtube опубликовал пользователь с именем WorldVIral.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заверила, что на борту самолета Swearingen Metroliner, который разбился на Мальте во время взлета, не было чиновников Евросоюза.