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В Серверной Корее объявили трехдневный траур по Фиделю Кастро

28 ноября в 10:48

В КНДР поднимут траурные флаги в память о кубинском лидере. 

Северная Корея флаг
В КНДР скорбят о смерти Фиделя Кастро
alibaba.com
В течение трех дней в Северной Корее будет действовать траур по умершему политическому лидеру Кубы Фиделю Кастро, на всех центральных и местных учреждениях страны поднимут траурные флаги, сообщает центральная северокорейская газета "Нодон синмун".

Соответствующее решение было подтверждено указом ЦК Трудовой партии Кореи, советом Верховного народного собрания и кабинетом министров КНДР.

Лидер КНДР Ким Чен Ын отправил на Кубу телеграмму с соболезнованиями в воскресенье, 27 ноября.

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Напомним, лидер кубинской революции Фидель Кастро умер на 91-м году жизни в пятницу, 25 ноября. В связи со смертью лидера в стране объявлен девятидневный траур, похороны состоятся после его завершения, 4 декабря. Тело Кастро кремировали на закрытой церемонии, доступ к которой для рядовых кубинцев оказался закрыт. Попрощаться с лидером они смогут во время церемонии прощания, которая пройдет 28-29 ноября. 

По материалам: РИА Новости
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Тэги Куба Кастро КНДР траур
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