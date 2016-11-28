В Серверной Корее объявили трехдневный траур по Фиделю Кастро

В КНДР поднимут траурные флаги в память о кубинском лидере.
Соответствующее решение было подтверждено указом ЦК Трудовой партии Кореи, советом Верховного народного собрания и кабинетом министров КНДР.
Лидер КНДР Ким Чен Ын отправил на Кубу телеграмму с соболезнованиями в воскресенье, 27 ноября.
Напомним, лидер кубинской революции Фидель Кастро умер на 91-м году жизни в пятницу, 25 ноября. В связи со смертью лидера в стране объявлен девятидневный траур, похороны состоятся после его завершения, 4 декабря. Тело Кастро кремировали на закрытой церемонии, доступ к которой для рядовых кубинцев оказался закрыт. Попрощаться с лидером они смогут во время церемонии прощания, которая пройдет 28-29 ноября.РИА Новости