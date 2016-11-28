В Серверной Корее объявили трехдневный траур по Фиделю Кастро

В КНДР поднимут траурные флаги в память о кубинском лидере.

В КНДР скорбят о смерти Фиделя Кастро alibaba.com

В течение трех дней вбудет действовать траур по умершему политическому лидеру Кубы Фиделю Кастро, на всех центральных и местных учреждениях страны поднимут траурные флаги, сообщает центральная северокорейская газета "Нодон синмун".

Соответствующее решение было подтверждено указом ЦК Трудовой партии Кореи, советом Верховного народного собрания и кабинетом министров КНДР.

Лидер КНДР Ким Чен Ын отправил на Кубу телеграмму с соболезнованиями в воскресенье, 27 ноября.

Напомним, лидер кубинской революции Фидель Кастро умер на 91-м году жизни в пятницу, 25 ноября. В связи со смертью лидера в стране объявлен девятидневный траур, похороны состоятся после его завершения, 4 декабря. Тело Кастро кремировали на закрытой церемонии, доступ к которой для рядовых кубинцев оказался закрыт. Попрощаться с лидером они смогут во время церемонии прощания, которая пройдет 28-29 ноября.