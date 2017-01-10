В Саудовской Аравии намерены принять на хадж более 2,5 миллионов паломников со всего мира

Правительство королевства намерено принять меры для значительного роста числа паломников.
"Совет министров в соответствии с курсом хранителя двух святынь (титул саудовского монарха) планирует увеличить число паломников из королевства и из-за рубежа, что согласуется с организационными правилами", — сообщил ат-Тарифи, пишет РИА "Новости" со ссылкой на саудовское агентство новостей SPA.
Сообщается, что в этом году будут сняты действовавшие в течение пяти лет ограничения на число паломников из-за работ по расширению площади главной мечети аль-Харам в Мекке.
Совершить хадж хотя бы раз в жизни исламом предписывается каждому мусульманину. Верующие попадают в Саудовскую Аравию по квотам в соответствии с договорами между королевством и их страной.
В 2015 году во время хаджа в Мекке в давке погибли более 2 тыс. человек.РИА Новости