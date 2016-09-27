В Саудовской Аравии членам правительства урезали зарплаты в целях жесткой экономии

Саудовские власти сократят расходы на жилье, мебель и личный транспорт для чиновников.

Министрам в Саудовской Аравии урезали зарплаты

Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд в рамках мер жесткой экономии в период низких цен на нефть сократил выплаты госслужащим, в том числе урезал зарплаты министрам на 20%, пишет The Guardian.

Сверхурочные бонусы также сокращены до от 25% до 50% от базовой зарплаты, в то время как ежегодный отпуск больше не может превышать 30 дней.

Кроме этого, согласно королевскому указу, содержание 160 членов Меджлис аш-Шуры - законосовещательного органа королевства - снизится на 15%. В частности, саудовские власти сократят расходы на жилье, мебель и личный транспорт для чиновников.

При этом в Эр-Рияде не уточнили, какую сумму сэкономят в результате данных мер.

СМИ напоминают, что в результате падения цен на нефть дефицит бюджета Саудовской Аравии достиг рекордных показателей в размере в размере около $ 100 млрд в прошлом году. Уменьшение бюджетных поступлений вынудило власти королевства пойти на беспрецедентные меры экономии и на сокращение правительственных расходов.