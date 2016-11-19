В Санкт-Петербурге прошли пикеты в поддержку крымских татар

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Участники одиночных пикетов подчеркивают, что Крым - это оккупированная территория.

Организаторы одиночных пикетов в Санкт-Петербурге в поддержку крымских татар объявили, что акция под названием "Стратегия 18" будет продолжаться бессрочно. А пикеты будут проходить ежемесячно.

Как сообщает "Крым.Реалии", инициаторами акции выступила группа активистов из разных демократических партий и движений.

"Акцию мы назвали "Стратегия 18", ведь именно 18 мая 1944 года началась депортация этого народа с территории полуострова. Мы убеждены, как и международное сообщество, что Крым следует рассматривать с точки зрения оккупированных территорий. А причина репрессий крымских татар - это их коллективное неприятие оккупации полуострова", - сказала председатель организации "Солидарность Санкт-Петербурга" Ольга Смирнова.

Тем временем, заместитель председателя Меджлиса крымско-татарского народа Ильми Умеров ждет открытия дел после каждого заседания представничого органа после того, как Россия запретила его деятельность.

На прошлой неделе МИД Украины заявили об усилении РФ преследований крымских татар после запрета Меджлиса. Ранее ПАСЕ в принятой резолюции осудила репрессии, которые незаконный российский режим устроил в Крыму.