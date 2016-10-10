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В Санкт-Петербурге порубили топором мемориальную доску бывшему президенту Финляндии

10 октября в 16:13

Вандалы были с символикой национал-большевиков.

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Фото Фонтанка

Утром 10 октября в Санкт-Петербурге группа молодых людей пыталась разрубить топором мемориальную доску в честь Карла Густава Маннергейма — полководца и экс-президента Финляндии.

На участниках "акции" были жилетки с аббревиатурой "НБ" - запрещенной в России национал-большевистской партии. Доску несколько раз ударили топором, однако существенных повреждений причинить не смогли.

Лидер незарегистрированной партии "Другая Россия" Андрей Дмитриев заявил российским СМИ, что такие акции будут продолжаться до тех пор, пока власти не демонтируют доску.

Российские националисты неоднократно требовали убрать мемориальную доску, так как в годы Второй мировой войны Финляндия имела союзные соглашения с Германией и вела военные действия против СССР. 

По материалам: Фонтанка
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Тэги Россия Финляндия националисты вандалы Маннергейм
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1 комментарий
  • Oleg Soloshenko Сегодня, 16:44 В этом и есть вся сучность российских коммуняк: сначала забрали нагло( войной) большую часть Финляндии с севера с.петербурга, а теперь, через 77 лет уничтожают даже память об этом событии! Хотя, если говорить откровенно, думаю в россии сейчас мало кто знает про ту войну вообще, также как и про сегодняшную войну против Украины. Не люди 21 века, а наследственные ИМБЕЦИЛЫ1 Ответить Цитировать Пожаловаться
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