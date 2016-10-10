В Санкт-Петербурге порубили топором мемориальную доску бывшему президенту Финляндии

Вандалы были с символикой национал-большевиков.

Утром 10 октября в Санкт-Петербурге группа молодых людей пыталась разрубить топором мемориальную доску в честь Карла Густава Маннергейма — полководца и экс-президента Финляндии.

На участниках "акции" были жилетки с аббревиатурой "НБ" - запрещенной в России национал-большевистской партии. Доску несколько раз ударили топором, однако существенных повреждений причинить не смогли.

Лидер незарегистрированной партии "Другая Россия" Андрей Дмитриев заявил российским СМИ, что такие акции будут продолжаться до тех пор, пока власти не демонтируют доску.

Российские националисты неоднократно требовали убрать мемориальную доску, так как в годы Второй мировой войны Финляндия имела союзные соглашения с Германией и вела военные действия против СССР.