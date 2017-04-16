В Санкт-Петербурге полиция задержала 40 участников "прогулки оппозиции"

Аналогичная акция в Москве прошла спокойно.

На Дворцовой площади участников акции ждали полиция и автозаки Марк Фейгин/Twitter

В центре Санкт-Петербурга в воскресенье, 16 апреля,около сорока участников так называемой "прогулки оппозиции", сообщает "Радио Свобода".

Во время "прогулки" граждане не скандировали лозунгов и не имели при себе плакатов. Однако на Дворцовой площади их ждали несколько десятков сотрудников полиции и автозаки. Задержания сопровождались насилием, как минимум одного человека госпитализировали.

В то же время, аналогичная акция в Москве в воскресенье прошла без задержаний.

"Прогулки оппозиции" проходят в Москве и Санкт-Петербурге каждое воскресенье.

Напомним, 26 марта, в Москве, Санкт-Петербурге и других российских городах начались акции протеста против коррупции. Поводом для выступления стало расследование "Фонда борьбы с коррупцией" Алексея Навального о роскошной жизни премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

Тем временем, многие российские СМИ проигнорировали тему массовых протестов. Информационные агентства "ТАСС" и "РИА новости" практически не писали об акциях протеста в Москве и других городах, а также не выставляли новости об этих событиях на своих главных страницах. Мало упоминали о протестах и сайты телевизионных каналов России, с некоторыми исключениями, в числе которых канал "Дождь".

Подробнее об антикоррупционных протестах в России читайте в материале Ивана Валюшко "Почему не все протесты одинаково страшны для диктатуры" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".