В Санкт-Петербурге 1 мая власти не позволили высказаться правозащитникам

На первомайском шествии в Петербурге задержаны 18 активистов, которые вышли на акцию против преследования геев в Чечне.

В Санкт-Петербурге полиция задержала 18 участников первомайской демонстрации, устроивших перформанс в защиту ЛГБТ-сообщества Чечни, сообщает правозащитник Динар Идрисов. Задержания проходили в жесткой форме.

"Активисты провели перфоманс, в ходе которого чеченские матери оплакивали и посыпали землей своих детей. Лежащие на земле окровавленные тела ЛГБТ-людей были укрыты радужными и чеченскими флагами. Акция призвана выразить солидарность с жителями Чеченской республики, а также обратить внимание на ужас происходящих там сейчас событий", — пояснили смысл мероприятия активисты. В ходе мини-акции молодые люди в краске, изображавшей кровь, лежали на асфальте, завернутые во флаги ЛГБТ. Рядом сидела девушка и кричала.

7 человек было доставлено в 28 отдел полиции УМВД по Центральному району, 11 человек – в 43 отдел полиции УМВД по Петроградскому району. Одной из доставленных в полицию активисток понадобилась медицинская помощь, ее на скорой помощи доставили в лечебное учреждение.

Полиция составляет в отношении задержанных протоколы по части пятой статьи 20.2 Кодекса об административных правонарушениях – нарушение участником публичного мероприятия правил его проведения. Максимальное наказание за такое правонарушение – штраф 20 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 40 часов.

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