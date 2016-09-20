В Румынии стартовали учения Blonde Avalanche с участием украинских военных

Военные из четырех стран учатся ликвидировать последствия наводнений.

Военные наводят мосты в Румынии wikimedia.org

В Румынии начались учения международного объединенного понтонно-мостового батальона, который проводит тренировки на случай возможных наводнений. Учения проходят с участием военных из Украины, Румынии, Венгрии и Словакии на реке Сомеш, в 30 километрах на юго-восток от украинско-румынской границы. В ходе маневров предусмотрены специальные тренинги для командного состава и работа на незнакомой местности в лагере близ населенного пункта Мартинешти, сообщает "Радио Свобода".

Объединенный батальон в ходе совместных учений возведет понтонную переправу через реку Сомеш. Из-за угрозы частых наводнений в бассейнах рек Тисы и Дуная Румыния, Украина, Венгрия и Словакия проводят учения Blonde Avalanche ежегодно.

Ранее, как сообщалось, украинские десантники приняли участие в международных учениях Латвии.