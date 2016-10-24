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В российских вузах под видом лекций оценивали протестный потенциал студентов – Ъ

24 октября в 07:20


По итогам исследования были составлены справки для "органов госвласти, а также определенных специализированных структур".

Митинг Россия
В России изучают протестные настроения студентов
Единая Россия
В вузах России под видом серии лекций была проведена оценка протестного потенциала студентов и преподавателей, после чего аналитические  справки поступили в органы государственной власти, заявил руководитель Института стратегических исследований и прогнозов при РУДН Никита Данюк на Конгрессе проректоров вузов по воспитательной работе, состоявшемся в Москве.

Как передает "КоммерсантЪ", речь идет об образовательной программе "Сценарии будущего России" — серии научно-просветительских лекций "по вопросам противодействия деструктивным политическим силам". По словам Данюка, за два года он и его коллеги посетили с этими лекциями более 40 московских и десяти региональных вузов. Во время лекций студентов призывали открыто выразить свои взгляды на политические вопросы и вступать в дискуссию. "В кругу коллег сотрудник РУДН признался, что настоящая цель такого турне — оценка "протестного потенциала" студентов и преподавателей", — сказано в сообщении издания. 

Данюк заявил, что "по результатам этого проекта были составлены справки для служебного пользования — в том числе для представителей органов госвласти, а также определенных специализированных структур". По его словам, "к сожалению, на уровне профессорско-преподавательского состава не открыто, но не стесняясь происходит деструктивная пропаганда антигосударственных идей".

Отмечается, что проект лекций "Сценарии будущего России" реализуют при участии движения "Антимайдан".

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Ранее аналитический центр European Council in Foreign Relations в своем отчете писал, что режим Путина может быть свергнут через год. По мнению экспертов, Россия приближается к краху политического режима из-за чрезмерной концентрации власти в руках президента и его окружения, политической неопределенности, которая делает невозможным стратегическое планирование развития страны, милитаризация и обострение внутреннего конфликта между элитами. 

Тем временем, издание Wall Street Journal пишет, что Путин знает, что у него проблемы с недовольством россиян

По материалам: Коммерсантъ
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