В российских вузах под видом лекций оценивали протестный потенциал студентов – Ъ



По итогам исследования были составлены справки для "органов госвласти, а также определенных специализированных структур".

В России изучают протестные настроения студентов Единая Россия

В вузах России под видом серии лекций была проведена оценка протестного потенциала студентов и преподавателей, после чего аналитические справки поступили в органы государственной власти, заявил руководитель Института стратегических исследований и прогнозов при РУДН Никита Данюк на Конгрессе проректоров вузов по воспитательной работе, состоявшемся в Москве.

Как передает "КоммерсантЪ", речь идет об образовательной программе "Сценарии будущего России" — серии научно-просветительских лекций "по вопросам противодействия деструктивным политическим силам". По словам Данюка, за два года он и его коллеги посетили с этими лекциями более 40 московских и десяти региональных вузов. Во время лекций студентов призывали открыто выразить свои взгляды на политические вопросы и вступать в дискуссию. "В кругу коллег сотрудник РУДН признался, что настоящая цель такого турне — оценка "протестного потенциала" студентов и преподавателей", — сказано в сообщении издания.

Данюк заявил, что "по результатам этого проекта были составлены справки для служебного пользования — в том числе для представителей органов госвласти, а также определенных специализированных структур". По его словам, "к сожалению, на уровне профессорско-преподавательского состава не открыто, но не стесняясь происходит деструктивная пропаганда антигосударственных идей".

Отмечается, что проект лекций "Сценарии будущего России" реализуют при участии движения "Антимайдан".

Ранее аналитический центр European Council in Foreign Relations в своем отчете писал, что режим Путина может быть свергнут через год. По мнению экспертов, Россия приближается к краху политического режима из-за чрезмерной концентрации власти в руках президента и его окружения, политической неопределенности, которая делает невозможным стратегическое планирование развития страны, милитаризация и обострение внутреннего конфликта между элитами.

Тем временем, издание Wall Street Journal пишет, что Путин знает, что у него проблемы с недовольством россиян