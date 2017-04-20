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В России жалуются на "всплеск антироссийской истерии" в Черногории

20 апреля в 16:02

МИД России призвал своих граждан учитывать отношение властей Черногории к России при поездке в эту страну.

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В МИД России говорят про «насаждение русофобии» в Черногории
crisisua.net
Представитель министерства иностранных дел России заявила про "всплеск антироссийской истерии" в Черногории, который вызван решениями Подгорицы присоединится к НАТО, а также вместе с Евросоюзом ввести санкции по отношению к России. В министерстве попросили своих граждан учитывать отношения между странами при поездке в Черногорию.

Кроме того, представитель МИД обвинила правительство Черногории в "насаждении русофобии".

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Ранее министерство иностранных дел России пожаловалось, что США втягивают Черногорию в НАТО "без учета реального мнения народа этой балканской страны". При этом министерство считает, что членство страны в НАТО противоречит ее интересам и несет угрозу стабильности на Балканах и в Европе в целом.

По материалам: ТАСС
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Тэги министерство Черногория НАТО Россия
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