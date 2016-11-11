В России заявили о запрете въезда иностранцев через границу с Беларусью

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На границе РФ и Беларуси нет пунктов пропуска, а без них иностранцам въезд формально запрещен.

Въезд иностранцев в Россию через Беларусь запрещен dw.com

В России подтвердили, что граждане третьих стран не имеют права въезжать на территорию страны, пересекая ее границу со стороны Беларуси. Об этом заявила спикер Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, сообщает Радио Свобода.

Она объяснила это тем, что "ситуация в мире кардинально изменилась" и увеличились риски, связанные с террористическими и миграционными вопросами.

"Иностранцы имеют право въезжать в Россию только через международные пункты пропуска, а на российско-белорусской границе таких пунктов нет, поясняют в МИД РФ. С 2000 года страны формально являются единым "союзным государством" и пограничного контроля нет", - сказала Захарова.

Напомним, что ранее украинские власти рассматривали вопрос введения визового режима с Россией. Особенно остро этот вопрос поднимался после того, как в конце сентября в Москве российские власти арестовали журналиста агентства "Укринформ" Романа Сущенко, которого спецслужбы РФ обвинили в "шпионаже" и удерживают в тюрьме "Лефортово".

Со своей стороны министр иностранных дел Павел Климкин отметил, что вопрос "требует серьезной политической проработки и логистики", но МИД Украины готов к введению визового режима с РФ. Он отметил, что для этого потребуются затраты на дополнительные консульские должности, оборудование.