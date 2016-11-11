В России заявили о запрете въезда иностранцев через границу с Беларусью

На границе РФ и Беларуси нет пунктов пропуска, а без них иностранцам въезд формально запрещен.
Она объяснила это тем, что "ситуация в мире кардинально изменилась" и увеличились риски, связанные с террористическими и миграционными вопросами.
"Иностранцы имеют право въезжать в Россию только через международные пункты пропуска, а на российско-белорусской границе таких пунктов нет, поясняют в МИД РФ. С 2000 года страны формально являются единым "союзным государством" и пограничного контроля нет", - сказала Захарова.
Напомним, что ранее украинские власти рассматривали вопрос введения визового режима с Россией. Особенно остро этот вопрос поднимался после того, как в конце сентября в Москве российские власти арестовали журналиста агентства "Укринформ" Романа Сущенко, которого спецслужбы РФ обвинили в "шпионаже" и удерживают в тюрьме "Лефортово".
Со своей стороны министр иностранных дел Павел Климкин отметил, что вопрос "требует серьезной политической проработки и логистики", но МИД Украины готов к введению визового режима с РФ. Он отметил, что для этого потребуются затраты на дополнительные консульские должности, оборудование.Радіо Свобода