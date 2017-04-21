В России запретили "Свидетелей Иеговы"

Верховный суд РФ признал религиозную организацию экстремистской и ликвидировал ее.

Российский суд конфисковал имущество "Свидетелей Иеговы" Верховный суд Российской Федерации в четверг, 20 апреля, удовлетворил иск Министерства юстиции РФ, признав "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией. Религиозная организация ликвидирована, а ее деятельность на территории России запрещена.

Судебным решением предусмотрена немедленная ликвидация всех 395 отделений "Свидетелей Иеговы" в РФ, а имущество организации обращено в доход государства.

Во время судебного заседания судья Юрий Иваненко огласил резолютивную часть решения, его полный текст будет выдан на руки сторонам в течение пяти дней.

"Свидетели Иеговы" сообщили о намерении обжаловать решение в апелляции. Если оно останется в силе, будет подан иск в Европейский суд по правам человека.

Напомним, в октябре прошлого года Тверской суд Москвы вынес предупреждение "Свидетелям Иеговы" за "экстремистскую деятельность". В январе Московский городской суд признал вынесение предупреждения законным.

В иске российского Минюста в Верховный суд РФ говорилось о многочисленных нарушениях в деятельности организации, выявленных во время внеплановой проверки. Истец требовал признать организацию экстремистской, ликвидировать и запретить ее, а также конфисковать имущество.