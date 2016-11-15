В России за взятку в 2 миллиона долларов задержали министра экономики

Обвинение Улюкаеву планируется объявить в ближайшее время.

Улюкаев попался на крупной взятке РИА Новости

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева. Дело возбуждено по результатам оперативной отработки ФСБ по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

"Обстоятельства преступления связаны с получением занимающим государственную должность Российской Федерации Алексеем Улюкаевыем 14 ноября 2016 года двух миллионов долларов США за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую ПАО "НК "Роснефть" осуществить сделку по приобретению государственного пакета акций ПАО АНК "Башнефть" в размере 50 процентов", - сказано в сообщении на сайте следственного комитета России.

Улюкаева задержали, в ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Как сообщила РИА Новости и.о. руководителя пресс-служы Следственного комитета РФ Светлана Петренко, Улюкаева задержали с поличным при получении взятки. "Речь идет о вымогательстве взятки у представителей Роснефти, сопряженном с угрозами", — сказала она.

Как сообщалось, в октябре продала государственную долю в размере 50,1% в нефтедобывающей компании "Башнефть" за 5,2 миллиарда долларов. Однако покупателем выступила тоже государственная компания "Роснефть".

Госпакет акций "Роснефти" также выставлен на продажу. Россия хочет получить от продажи доли в "Роснефть" 11 миллиардов долларов, которые пойдут в государственный бюджет, в котором не хватает средств на покрытие социальных расходов после того, как цена на нефть существенно сократилась.

Ранее издание Financial Times писало, что приватизация "Роснефти" может спасти власть Путина. Компания получает около 22 млрд баррелей, а коэффициент объема производства за последние 5 лет составляет 150 %. Приватизация может принимать различные формы — это могут быть и прямые продажи отдельных активов для создания отдельной компании. Самым простым подходом было бы продать еще 10-15% акций. Более радикальный и выгодный выход - это продать акции одним пакетом.