В России в ДТП погибли 11 детей

В аварию попал автобус, в котором ехала детская спортивная команда по акробатике.
По данным региональных властей, всего были госпитализированы 24 человека. Из них двое в настоящий момент выписаны, в больнице остаются 22 человека, сообщает РИА Новости.
ДТП произошо 4 декабря около 16-00 по местному времени.
"К настоящему моменту следователи склоняются к тому, что водитель автобуса не справился с управлением транспортным средством, что и послужило причиной аварии. Тем не менее, в рамках расследования уголовного дела им предстоит установить объективную картину произошедшего и проверить все сопутствующие обстоятельства, в числе которых плохая видимость и непростые погодные условия. Однако уже сейчас следователи регионального Следственного комитета России выяснили, что трансфер детей не был должным образом согласован и следовал без обязательного при подобных маршрутах сопровождения", - сообщила пресс-служба Следственного комитета России.
Как сообщалось, вечером 3 декабря в Днепропетровской области перевернулся автобус с детьми.ZN.UA , РИА Новости ,