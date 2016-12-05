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В России в ДТП погибли 11 детей

5 декабря в 05:39

В аварию попал автобус, в котором ехала детская спортивная команда по акробатике. 

ДТП Россия
ДТП в Югре унесло 11 детских жизней
МЧС России
В России на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск произошло ДТП, в котором столкнулись автобус, грузовик и два легковых автомобиля, погибли 12 человек, 11 из них — дети. По сведениям местных властей, в автобусе находилась детская команда, которая возвращалась с соревнований по спортивной акробатике из Ханты-Мансийска в Нефтеюганск.

По данным региональных властей, всего были госпитализированы 24 человека. Из них двое в настоящий момент выписаны, в больнице остаются 22 человека, сообщает РИА Новости.

ДТП произошо 4 декабря около 16-00 по местному времени.

"К настоящему моменту следователи склоняются к тому, что водитель автобуса не справился с управлением транспортным средством, что и послужило причиной аварии. Тем не менее, в рамках расследования уголовного дела им предстоит установить объективную картину произошедшего и проверить все сопутствующие обстоятельства, в числе которых плохая видимость и непростые погодные условия. Однако уже сейчас следователи регионального Следственного комитета России выяснили, что трансфер детей не был должным образом согласован и следовал без обязательного при подобных маршрутах сопровождения", - сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

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Как сообщалось, вечером 3 декабря в Днепропетровской области перевернулся автобус с детьми. 

По материалам: ZN.UA , РИА Новости ,
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