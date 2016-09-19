В России создадут новый КГБ – Ъ

В РФ планируют реформу, которая фактически вернет ФСБ функции Комитета госбезопасности СССР.

В Россию возвращается КГБ pragagid.ru

В России подготавливают большую реформу силовых структур, которую планируют завершить до президентских выборов 2018 года. Так, на основе Федеральной службы безопасности создадут новое Министерство государственной безопасности, в которое также войдут Служба внешней разведки и Федеральная служба охраны, сообщает российское издание "КоммерсантЪ".

Также планируется, что Следственный комитет снова подчинят Генпрокуратуре, а функции МЧС поделят между МВД и военными. Что касается нового министерства, то оно может получить возможность брать в свое производство наиболее резонансные дела или осуществлять контроль за теми расследованиями, в основу которых легли материалы этой спецслужбы. Предполагается, что реформа приведет к более эффективному управлению силовыми и правоохранительными структурами и искоренению коррупции в них, пишет издание.

Теперь, по данным источников "Ъ", речь идет о фактическом возвращении ФСБ функций Комитета госбезопасности СССР. Новое министерство получит и новые функции. Например, предполагается, что сотрудники МГБ будут не просто сопровождать и обеспечивать расследования уголовных дел, а и осуществлять процессуальный надзор за ними. Также МГБ будет заниматься обеспечением собственной безопасности во всех правоохранительных и силовых структурах.

Министерство безопасности существовало в России до конца 1993 года, после чего на его основе создана Федеральная служба контрразведки. В 1995 году ее переименовали в Федеральную службу безопасности.