В России составили рейтинг регионов по уровню пьянства

Рейтинг составлен на основе шести показателей, среди которых объем проданного алкоголя и количество пьяных преступлений.

Магадан и Чукотка победили в рейтинге пьянства на России oprf.ru

Проект "Трезвая Россия" и Экспертно-аналитический центр при Общественной палате РФ обнародовал "Национальный рейтинг трезвости субъектов Российской Федерации — 2016".

В рейтинге проанализирован объем продаж десяти видов алкогольной продукции. Составители рейтинга учитывали такие данные, как число умерших в целом и умерших от отравления алкоголем; численность больных, состоящих на учете с диагнозом алкоголизм и алкогольные психозы; число преступлений, совершенных лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения; количество часов и дней запрета на продажу алкоголя.

Итоговый балл для каждого региона исчислялся суммированием занятых этим регионом мест по каждому из критериев. Десятка наиболее пьющих регионов России выглядит так:

1. Магаданская область (46,63)

2. Чукотский автономный округ (45,12)

3. Республика Коми (44,98)

4. Амурская область (44,81)

5. Пермский край (44,55)

6. Республика Карелия (44,54)

7. Республика Бурятия (44,35)

8. Сахалинская область (44,08)

9. Нижегородская область (42,86)

10. Камчатский край (42,12)

Напомним, что в конце декабря 2014 года президент РФ Владимир Путин высказался против повышения цен на алкоголь, после чего было принято решение снизить цены.

В мае 2015 года московский патриарх Кирилл Гундяев назвал пьянство одним из самых страшных бедствий, бороться с которым можно только силой Божией и силой своего духа.