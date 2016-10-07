В России сократили расходы на похороны президента

Стоимость похорон государственных чиновников в России зависит от занимаемой должности.

В России со времен распада СССР похоронили только одного президента - Ельцина

сократили размер предполагаемых расходов на похороны президента и высших государственных чиновников. Еще в марте этого года на захоронение гроба с телом главы государства Минобороны (именно это ведомство руководит подобными похоронами) предлагало тратить до 1,18 млн руб., тогда как нынешний законопроект предполагает трату на эти цели в пределах 706 тыс. руб. При этом расходы на надгробие сократились всего на 1 тыс. руб., до 3,927 млн руб, сообщает "Газета.ру".

На погребение президентов Российской федерации Минобороны предлагает закладывать в бюджет до 706 тыс. руб. (при погребении гроба с телом в землю), до 653 тыс. руб. (при погребении урны с прахом в землю) или до 592 тыс. руб. (урны с прахом в нишу колумбария). Надгробие на могиле президента обойдется максимум в 3,927 млн руб.

Расходы на погребение премьера или министров ниже – максимум до 438 тыс. рублей, а надгробие на таких могилах будет стоить до 3,575 млн руб.

Представитель Минобороны пояснил, что, учитывая текущий темп заполнения Федерального мемориального кладбища (с 2013 года — 26 захоронений), ведомство полагает целесообразным закладывать в бюджет на эти цели сумму, необходимую для погребения 10–15 человек.

Федеральное военное мемориальное кладбище было учреждено в 2001 году по указу президента Владимира Путина. Первое захоронение на нем состоялось в июне 2013 года.

Правила предусматривают, что в этом месте могут быть похоронены президенты СССР и России, председатели Президиума Верховного Совета СССР и палат Федерального собрания России, председатели Совета Министров СССР и правительства России. Также на кладбище могут быть захоронены военнослужащие и ряд награжденных лиц.