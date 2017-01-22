В России собираются декриминализировать домашнее насилие

Законопроект прошел предварительное одобрение в нижней палате парламента.
Побои являются уголовным преступлением в РФ, но почти 20% россиян открыто говорят, что ударить своего супруга или ребенка - нормально, пишет Associated Press.
В нижней палате парламента прошел предварительное одобрение законопроект об отмене уголовной ответственность за насилие в семье, которое не привело к серьезным телесным повреждениям или изнасилованию.
11 января Госдума России в первом чтении приняла законопроект о декриминализации избиения в семье. Согласно документу, одноразовые побои, нанесенные близким родственникам, переходят из разряда уголовных преступлений в категорию административных правонарушений.ZN.UA