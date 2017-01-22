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В России собираются декриминализировать домашнее насилие

22 января в 13:32

Законопроект прошел предварительное одобрение в нижней палате парламента.

Госдума
Депутаты Госдумы могут отменить уголовную ответственность за домашние побои
1tv.ru
На следующей неделе Госдума РФ может отменить уголовную ответственность за совершение домашнего насилия.

Побои являются уголовным преступлением в РФ, но почти 20% россиян открыто говорят, что ударить своего супруга или ребенка - нормально, пишет Associated Press.

В нижней палате парламента прошел предварительное одобрение законопроект об отмене уголовной ответственность за насилие в семье, которое не привело к серьезным телесным повреждениям или изнасилованию.

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11 января Госдума России в первом чтении приняла законопроект о декриминализации избиения в семье. Согласно документу, одноразовые побои, нанесенные близким родственникам, переходят из разряда уголовных преступлений в категорию административных правонарушений.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Россия законопроект насилие побои
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