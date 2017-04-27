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В России признали Церковь летающего макаронного монстра

27 апреля в 22:37

Минюст РФ зарегистрировал деятельность религиозной организации. 

макаронный монстр
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Министерство юстиции Российской Федерации признало деятельность Церкви летающего макаронного монстра, соответствующий документ обнародовал руководитель этого религиозного объединения Михаил Иосилевич. 

В документе Минюста сообщается, что сведения об этой религиозной группе уже внесли в ведомственный реестр. 

"Настоящим подтверждаем, что сведения о религиозной группе Церковь летающего макаронного монстра. Нижний Новгород внесены в ведомственный реестр Главного управления", - сообщается в документе. 

документ макаронный монстр

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Как сообщалось, Верховный суд Российской Федерации в четверг, 20 апреля, удовлетворил иск Министерства юстиции РФ, признав "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией. Религиозная организация ликвидирована, а ее деятельность на территории России запрещена.

По материалам: ZN.UA
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