В России приостановили полеты Ту-154 силовых ведомств после авиакатастрофы над Черным морем

Полеты приостановлены до выяснения причин катастрофы.

Приостановлены полеты Ту-154 российских силовых ведомств Википедия

Российские силовые ведомства приостановили полеты самолетов Ту-154 до выяснения причин крушения над Черным морем , сообщает " Интерфакс " со ссылкой источник, знакомый с ситуацией.

"В связи с авиакатастрофой Ту-154 Минобороны РФ принято решение временно прекратить полеты самолетов этой марки до окончания расследования", - сказал собеседник агентства.

По словам источника, в эксплуатации ведомств находится ограниченное число Ту-154 и на воздушных перевозках приостановление их полетов существенно не скажется.

Ранее сообщалось, что показания об авиакатастрофе дал один из ее очевидцев, который видел, как самолет падал в море.

Все основные факты об авиакатастрофе читайте в материале "Крушение российского Ту-154: главное".