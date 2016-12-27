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В России приостановили полеты Ту-154 силовых ведомств после авиакатастрофы над Черным морем

27 декабря в 11:16

Полеты приостановлены до выяснения причин катастрофы.

Ту-154
Приостановлены полеты Ту-154 российских силовых ведомств
Википедия
Российские силовые ведомства приостановили полеты самолетов Ту-154 до выяснения причин крушения над Черным морем, сообщает "Интерфакс" со ссылкой источник, знакомый с ситуацией.

"В связи с авиакатастрофой Ту-154 Минобороны РФ принято решение временно прекратить полеты самолетов этой марки до окончания расследования", - сказал собеседник агентства.

По словам источника, в эксплуатации ведомств находится ограниченное число Ту-154 и на воздушных перевозках приостановление их полетов существенно не скажется.

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Ранее сообщалось, что показания об авиакатастрофе дал один из ее очевидцев, который видел, как самолет падал в море. 

Все основные факты об авиакатастрофе читайте в материале "Крушение российского Ту-154: главное". 

По материалам: Интерфакс
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Тэги авиакатастрофа Россия море самолет крушение
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