В России приостановили полеты Ту-154 силовых ведомств после авиакатастрофы над Черным морем

Полеты приостановлены до выяснения причин катастрофы.
"В связи с авиакатастрофой Ту-154 Минобороны РФ принято решение временно прекратить полеты самолетов этой марки до окончания расследования", - сказал собеседник агентства.
По словам источника, в эксплуатации ведомств находится ограниченное число Ту-154 и на воздушных перевозках приостановление их полетов существенно не скажется.
Ранее сообщалось, что показания об авиакатастрофе дал один из ее очевидцев, который видел, как самолет падал в море.
Все основные факты об авиакатастрофе читайте в материале "Крушение российского Ту-154: главное".Интерфакс