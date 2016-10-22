В России при крушении вертолета погибли 19 человек

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На борту Ми-8 находилось 22 пассажира.

Ми-8 потерпел крушение на Ямале inforesist.org

В результате крушения вертолета Ми-8 на Ямале (Россия) в пятницу вечером погиб 19 человек.

Одного пострадавшего, который выжил, направили вертолетом в больницу Уренгоя. Чуть позже были обнаружены еще два человека, которые подают признаки жизни. Их состояние остается тяжелым.

Всего на борту находилось 22 пассажира.

"Найдены оба черных ящика - прибор регистрации параметров полета и бортовой речевой самописец. После завершения следственных процедур они будут демонтированы и отправлены на расшифровку", - сообщили в экстренных службах региона.

В округе 22 октября объявлен день траура по погибшим в результате крушения вертолета Ми-8.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.263 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Следствием рассматриваются три основные версии крушения воздушного судна: нарушение правил эксплуатации и безопасности полета, отказ техники, неблагоприятные метеоусловия.

Стоит отметить, что изначально сообщалось, что на борту вертолета было 22 пассажира и три члена экипажа, а количество погибших составило 21 человек.

Напомним, что в сентябре в Подмосковье разбился вертолет Ми-8 МЧС РФ. Тогда погибли трое членов экипажа.