В России при крушении вертолета погибли 19 человек

На борту Ми-8 находилось 22 пассажира.
Одного пострадавшего, который выжил, направили вертолетом в больницу Уренгоя. Чуть позже были обнаружены еще два человека, которые подают признаки жизни. Их состояние остается тяжелым.
Всего на борту находилось 22 пассажира.
"Найдены оба черных ящика - прибор регистрации параметров полета и бортовой речевой самописец. После завершения следственных процедур они будут демонтированы и отправлены на расшифровку", - сообщили в экстренных службах региона.
В округе 22 октября объявлен день траура по погибшим в результате крушения вертолета Ми-8.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.263 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
Следствием рассматриваются три основные версии крушения воздушного судна: нарушение правил эксплуатации и безопасности полета, отказ техники, неблагоприятные метеоусловия.
Стоит отметить, что изначально сообщалось, что на борту вертолета было 22 пассажира и три члена экипажа, а количество погибших составило 21 человек.
Напомним, что в сентябре в Подмосковье разбился вертолет Ми-8 МЧС РФ. Тогда погибли трое членов экипажа.РИА Новости , Газета.ru ,