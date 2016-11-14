В России предложили назвать в честь Трампа улицу Вторую Безбожную в Рязани

Авторы петиции заявляют, что "Трамп большой друг России и защитник традиционных ценностей".

В Рязани одну из улиц могут назвать в честь "большого друга России" Трампа Flickr/Johnny Cobra Romero

В России подготовлена петиция с просьбой переименовать одну из улиц в честь победителя президентских выборов в США миллиардера Дональда Трампа.

Именем американского политика предложили назвать улицу Вторую Безбожную в Рязани.

"Само по себе название улицы "Безбожная" противоречит российским ценностям и оскорбляет чувства верующих. А недавно победивший на выборах президента США Дональд Трамп большой друг России и защитник традиционных ценностей", - сообщается на сайте российского сервиса электронных петиций change.org.

Петиция уже набрала достаточное количество подписей для передачи в Рязанскую городскую думу, но недостаточное для ее рассмотрения властями. Впрочем, голосование еще продолжается.

Напомним, что в одном из своих недавних интервью Трамп сообщил, что получил "чудесное" письмо от российского лидера, добавив, что в ближайшее время намерен провести телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.