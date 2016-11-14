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В России предложили назвать в честь Трампа улицу Вторую Безбожную в Рязани

14 ноября в 06:14

Авторы петиции заявляют, что "Трамп большой друг России и защитник традиционных ценностей".

Трамп и Путин
В Рязани одну из улиц могут назвать в честь "большого друга России" Трампа
Flickr/Johnny Cobra Romero
В России подготовлена петиция с просьбой переименовать одну из улиц в честь победителя президентских выборов в США миллиардера Дональда Трампа.

Именем американского политика предложили назвать улицу Вторую Безбожную в Рязани. 

"Само по себе название улицы "Безбожная" противоречит российским ценностям и оскорбляет чувства верующих. А недавно победивший на выборах президента США Дональд Трамп большой друг России и защитник традиционных ценностей", - сообщается на сайте российского сервиса электронных петиций change.org.

Петиция уже набрала достаточное количество подписей для передачи в Рязанскую городскую думу, но недостаточное для ее рассмотрения властями. Впрочем, голосование еще продолжается.

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Напомним, что в одном из своих недавних интервью Трамп сообщил, что получил "чудесное" письмо от российского лидера, добавив, что в ближайшее время намерен провести телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

По материалам: ZN.UA
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