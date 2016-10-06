В России подняли по тревоге ракетные соединения с "Искандерами"

Кремль проводит регулярные учения ракетных войск на фоне обострения отношений с Западом.

Россия привела в состояние боеготовности свои "Искандеры" voenchel.ru

Российские ракетные соединения Западного и Восточного военных округов РФ, оснащенные оперативно-тактическими ракетными комплексами "", подняли по тревоге в рамках военных учений.

Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, в рамках проверки по тревоге поднято ракетное соединение Восточного военного округа, дислоцированное в Еврейской автономной области. В ходе учений будут оцениваться действия расчетов "Искандеров" в выполнении задач по обнаружению и уничтожению различных целей условного противника.

"К мероприятиям итоговой проверки привлекается весь личный состав ракетного соединения, а при выполнении практических учебных задач задействовано 100 % вооружения, военной и специальной техники", – отмечается в сообщении ведомства.

Тем временем, российские СМИ сообщают, что по учебной тревоге поднято оснащенное "Искандерами" ракетное соединение ВС РФ в Ивановской области (Западный военный округ РФ).

Как сообщил начальник пресс-службы Западного военного округа Игорь Мугинов, в учениях принимают участие около 500 человек личного состава и до 80 единиц техники.

"В ходе тренировки расчетам ОТРК "Искандер­-М" предстоит совершать многокилометровые марши по пересеченной местности преимущественно в ночное время, отработать нанесение условных одиночных и групповых ракетных ударов с подготовленных и неподготовленных стартовых позиций. Каждому подразделению предстоит выполнить более 30 специальных задач", - рассказал он.

Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" предназначен для поражения малоразмерных и площадных целей в глубине оперативного построения войск противника. От также может быть средством доставки тактического ядерного оружия.

Напомним, в июле в РФ стартовали масштабные военные учения ракетных войск стратегического назначения (РВСН), в которых задействовано более 400 единиц техники, включая установки "Тополь", "Тополь-М" и "Ярс".

Напомним, 20 октября на севере Атлантического океана ракетный эсминец США USS Ross успешно перехватил баллистическую ракету в ходе демонстрации, которая состоялась в рамках совместных учений 9 флотов стран-союзников посвященных отработке работы системы обороны от оперативно-тактических ракет Maritime Theater Missile Defense (MTMD) Forum.