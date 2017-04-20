В России отрицают роль связанного с Путиным института в попытке повлиять на выборы в США - Reuters

В институте назвали выдумкой информацию о том, что именно он разработал план вмешательства в американские выборы.

В российском Институте стратегических исследований утверждают, что не разрабатывали план вмешательства в американские выборы для Путина. Сайт президента России

В России назвали вымыслом информацию о том, чтобыл разработан институтом, который контролирует Владимир Путин.

Информационное агентство Reuters сообщало о том, что московский Институт стратегических исследований разработал обоснование и рамки возможного вмешательства России в американский избирательный процесс. Со ссылкой на трех нынешних и четырех бывших чиновников США издание писало о двух документах, которые разработали в российском институте. В одном говорилось о необходимости провести пропагандистскую кампанию, чтобы выставить Дональда Трампа в лучшем свете, а в другом - о необходимости подорвать репутацию кандидата-демократа Хиллари Клинтон.

Россия постоянно отрицала любое вмешательство в американские выборы. Информацию о разработках Института стратегических исследований отказывались комментировать как в Кремле, так и в самом учреждении. Однако сегодня, институт все же обнародовал заявление, в котором назвал репортаж Reuters неправдой.

"Кажется, что в конспирологическом сознании авторов этой выдумки реальность берет верх над фантазиями в процессе поиска способа, как еще привлечь внимание к их теме о российском "участии" в предвыборной кампании в США", - заявил директор Института стратегических исследований Михаил Фрадков.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал россиян не обращать внимание на репортажи, в которых "ссылаются на анонимные источники".

"Я ничего об этом не знаю, я могу лишь сказать, что семь анонимных источников не стоят одного настоящего", - сказал он.

Издание отмечает, что документы, разработанные институтом, попали в руки разведки США. Они, по информации Reuters, сыграли решающую роль в выводах администрации Барака Обамы о том, что Россия развернула кампанию "фейковых новостей" и кибератак против Демократической партии и Хиллари Клинтон. По сообщению одного из собеседников издания, эта кампания началась после того, как Путин попросил Институт стратегических исследований разработать план вмешательства в американскую президентскую гонку.

Ранее глава ФБР подтвердил существование расследования связи команды Трампа с Россией. При этом он отметил, что обычно бюро не подтверждает и не опровергает существование каких-либо расследований. Однако, в данном случае делает исключение.

Напомним, что издание New York Times писало, что команда Трампа общалась со спецслужбами России в течение года перед выборами. Издание отмечает, что американские спецслужбы проверяли, насколько эти контакты связаны с попытками России повлиять на результат выборов. В публикации упоминаются, что связью с российскими спецслужбами занимались Пол Манафорт и Майкл Флинн.