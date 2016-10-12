В России одобрили бессрочное размещение авиагруппы ВС России в Сирии

Одобренный РФ документ устанавливает, что сирийская сторона не предъявляет никаких претензий России.

Согласно одобренному документу, cостав российской авиационной группы определяется российской стороной по согласованию с сирийской стороной

Совет Федерации России на пленарном заседании в среду, 12 октября, ратифицировал российско-сирийское соглашение о бессрочном размещении в Сирии авиагруппы Вооруженных сил РФ. За такое решение проголосовали 158 членов верхней палаты, один воздержался.

Так, документ регулирует условия бессрочного нахождения российской авиационной группы на территории Сирии. Эта группа размещена на территории республики по просьбе сирийской стороны и дислоцирована на аэродроме "Хмеймим" (провинция Латакия), который вместе с его инфраструктурой и необходимой территорией по согласованию сторон предоставляется в пользование российской стороне на безвозмездной основе.

"Применение российской авиационной группы осуществляется в соответствии с решением ее командира по планам, согласованным сторонами. Состав российской авиационной группы определяется российской стороной по согласованию с сирийской стороной", - говорится в соглашении.

Также закрепляется договоренность о том, что вооружение, боеприпасы, оборудование и материалы, необходимые для выполнения российской авиагруппой задач ввозятся на территорию Сирии без взимания каких-либо сборов и пошлин, а личный состав российской авиагруппы "беспрепятственно пересекает границу Сирии и не подлежит досмотру пограничными и таможенными органами сирийской стороны".

Личному составу российской авиагруппы и членам их семей предоставляются иммунитеты и привилегии, аналогичные дипломатическим представителям; транспортные средства и воздушные суда РФ, используемые в интересах российской авиагруппы, пользуются иммунитетом от досмотра, обыска, реквизиции, ареста и иных принудительных мер.

Кроме того, устанавливается, что сирийская сторона не предъявляет никаких претензий России, ее авиагруппе и ее личному составу и не возбуждает против них никаких исков в связи с их деятельностью.

Ранее сирийский центр наблюдения за правами человека, базирующийся в Англии, сообщил, что российские боевые самолеты сбросили так называемые противобункерные заряды, а также другие авиабомбы на восточные кварталы Алеппо, убив по меньшей мере 25 человек.

Нынешние бомбардировки осуществляются на фоне отказа российского президента Владимира Путина от поездки во Францию, где была запланирована его встреча с президентом Франсуа Олландом. По словам источников в Елисейском дворце, встреча была отменена после того, как в Париже заявили, что она будет целиком посвящена сирийской проблеме.

Ранее Россия заблокировала в Совбезе ООН французскую резолюцию по Сирии. Позже стало известно, что Франция хочет попросить суд в Гааге расследовать военные преступления России в Сирии. Также недавно на заседании Совбеза ООН посол Великобритании в ООН Мэтью Рикрофт обвинил Россию в применении бомб, которые обычно используют для уничтожения военных бункеров, против мирного населения Алеппо.

Подробнее о соглашении о перемирии в Сирии и перспективах урегулирования конфликта с участием США и России читайте в материале Виталия Федянина "Сирия: перемирие, которого не было" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".