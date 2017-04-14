В России не верят в объективность расследования по применению химоружия в Сирии

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Россия и Иран предлагают свою комиссию по расследованию химических атак.

Лавров сообщил, что Россия и Иран предлагают свою независимую комиссию по расследованию химатак МИД России

Министр иностранных дел России Сергее Лавров пожаловался на необъективностьв Сирии. По словам Лаврова, Россия и Иран настаивают на формировании независимой комиссии для расследования этого инцидента.

Кроме того, министр добавил, что ракетный удар по Сирии был попыткой смены власти в Сирии.

Напомним, 7 апреля с военных кораблей США были выпущены 59 ракет по авиабазе правительственных войск Сирии в провинции Хомс. Ракетный удар является ответом на

Напомним, 4 апреля в сирийской провинции Идлиб, которую контролируют повстанцы, сирийская армия провела атаки с помощью газа, которые привели к смерти 72 человек, в том числе, 11 детей. Около 400 человек получили ранения, в частности химические ожоги глаз и дыхательных путей. Правозащитные организации утверждают, что для атак армия Асада использовала запрещенное химическое оружие, от использования которого ранее публично отказалась.

Читайте о политических последствиях американской акции в Сирии в статье Алексея Коваля "Трамп порывает с доктриной невмешательства" в еженедельнике "Зеркало недели".