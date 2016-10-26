В России не наложены санкции разве что только на дворника в Кремле – Bloomberg

Санкции могут оказаться совершенно неэффективным инструментом в борьбе за мир в Алеппо, в отличие от другого метода воздействия - отключения РФ от мировой экономики.

В России уже не осталось никого, на кого можно было бы наложить санкции Flickr/Bradjward

После событий в Украине США наложили санкции на основного российского экспортера оружия и лидера мотоклуба "Ночные волки", а теперь, когда Вашингтон хотел бы наказать Москву за ее действия в Сирии , не может найти способ, чтобы сделать это, пишет Bloomberg

Администрация президента США Барака Обамы называет новые санкции против России одной из альтернатив давления на Москву за ее действия в Сирии, однако госсекретарь Джон Керри не сообщил никаких подробностей по этому поводу. Европейские союзники Вашингтона так не смогли договориться об ужесточении санкций.

"У президента (Обамы – ред.) есть все полномочия налагать санкции, но в России уже не осталось никого, на кого их можно наложить, разве что на дворника в Кремле", - заявил изданию Майкл Кофман научный сотрудник Института Кеннана Центре Вильсона в Вашингтоне.

Санкции США в отношении РФ уже включают сотни людей, от высокопоставленных союзников президента Путина до байкера Александра Залдастанова (Хирурга), напоминает издание. Госдепартамент США был вынужден выдать заключение на освобождение от санкций основного российского экспортера оружия — "Рособоронэкспорта", поскольку наложенные на него ограничительные меры не ​позволили Афганистану получить запасные части для своих вертолетов российского производства Ми-14.

Согласно данным МВФ, российская экономика в 2015 году сократилась на 3,7%. Но существующие санкции не заставили Россию выполнить свои обещания по Минским соглашениям, которые направлены на обеспечение мира в Украине. Россия смогла уклониться от наихудших нежелательных последствий санкций, и экспорт энергоносителей в Европу остается непрерывным. "И они (санкции – ред.) не остановили Путина от агрессивной поддержки Асада в гражданской войне в Сирии", - говорится в статье.

"Существуют некоторые ситуации, когда санкции могут работать, но если мы говорим о России, они были в значительной степени неэффективны до сих пор", - говорит Эмма Эшфорд, научный сотрудник Института Катона в Вашингтоне. "Кремль не проявил никакого желания менять свое поведение в зависимости от санкций, и идея с новыми санкциями из-за Сирии не выглядит аргументированной в связи с этим", - добавила она.

Тем более, что, как подчеркивается в статье, США хотят, чтобы бомбардировки Алеппо прекратились немедленно, а в случае с введением санкций этот процесс обещает быть очень длительным.

США потенциально могли бы ужесточить санкции путем включения в черные списки новых представителей военных ведомств РФ и оборонных компаний, которые обеспечивают проведение операции в Сирии. Хотя критики подчеркивают, что эти меры русские могут придумать способ и обойти.

У США есть варианты более жестких мер - например, запрет американским банкам покупать российские рублевые бонды, отключение от SWIFT или эмбарго на экспорт энергоносителей. Такой вариант даже уже "лежал на столе", отмечает издание. Однако эта идея пока не нашла своей реализации, поскольку Европа примерно 1/3 энергоресурсов получает из России.

Администрация Обамы хочет быть осторожной, чтобы не навредить экономикам США или ЕС или чтобы не подорвать глобальную финансовую систему, говорит эксперт аналитического центра Carnegie Endowment Эндрю Вайс.

"Это ​​затруднительное положение. Введение санкций продиктовано желанием сказать не просто, что вот, посмотрите – мы реагируем на происходящее. Их вводят для того, чтобы оказать воздействие на поведение. И я думаю, что именно последнее очень будет трудно сделать, если только не отключить Россию от мировой экономики", - резюмировал Вайс.

Напомним, по итогам трехсторонней встречи с участием канцлера ФРГ Ангелы Меркель, президента Франции Франсуа Олланда и президента РФ Владимира Путина в Берлине, Меркель и Олланд не исключили введение новых санкций ЕС против России.

Однако в заключительной части декларации Европейского Совета не предусмотрена возможность введения санкций против РФ за ее действия в Сирии. В тоже время, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заверила, что ЕС может вернуться к вопросу санкций, если ситуация в Алеппо не измениться в лучшую сторону.

Ранее сообщалось, что министры иностранных дел стран ЕС обсудят санкции против россиян в связи с "катастрофической эскалацией" ситуации в Алеппо. Сообщалось, что Великобритания, Франция и Германия намерены убедить ЕС в необходимости осудить разрушительную воздушную кампанию России в Сирии и подготовить почву для введения новых санкций в отношении режима президента Башара аль-Асада. Кроме того, отмечалось, что Париж и Лондон может подтолкнуть других лидеров ЕС в четверг рассмотреть введение запретов на поездки и замораживание активов в отношении 12 россиян, вовлеченных в сирийский конфликт.