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В России напали на управление ФСБ, погибли трое

21 апреля в 12:47

Нападавший открыл огонь по находившимся в помещении посетителям.

ФСБ России
В Хабаровске неизвестный открыл огонь в управлении ФСБ
В российском Хабаровске напали на приемную управления ФСБ в результате чего погиб посетитель и сотрудник ведомства. Нападавшего убили, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

"21 апреля в 17:02 по местному времени в приемную управления ФСБ России по Хабаровскому краю вошел неизвестный и, не пересекая установленную зону технического контроля, начал стрелять по находившимся в приемной людям", — сообщили в ЦОС, передает российское агентство "Интерфакс".

Погибший посетитель — гражданин одной из стран СНГ, еще один посетитель получил ранение.

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Ранее сообщалось, что в результате нападения на часть российской национальной гвардии в Чечне погибли шестеро военнослужащих, ранения получили двое офицеров и контрактник и убиты шестеро нападавших. Боевики ИГИЛ взяли на себя ответственность за нападение.

 

По материалам: Интерфакс
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Тэги Россия ФСБ нападение
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