В России напали на управление ФСБ, погибли трое

Нападавший открыл огонь по находившимся в помещении посетителям.
"21 апреля в 17:02 по местному времени в приемную управления ФСБ России по Хабаровскому краю вошел неизвестный и, не пересекая установленную зону технического контроля, начал стрелять по находившимся в приемной людям", — сообщили в ЦОС, передает российское агентство "Интерфакс".
Погибший посетитель — гражданин одной из стран СНГ, еще один посетитель получил ранение.
Ранее сообщалось, что в результате нападения на часть российской национальной гвардии в Чечне погибли шестеро военнослужащих, ранения получили двое офицеров и контрактник и убиты шестеро нападавших. Боевики ИГИЛ взяли на себя ответственность за нападение.
Интерфакс