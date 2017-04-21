В России напали на управление ФСБ, погибли трое

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Нападавший открыл огонь по находившимся в помещении посетителям.

В Хабаровске неизвестный открыл огонь в управлении ФСБ

В российском Хабаровске напали на приемнуюв результате чего погиб посетитель и сотрудник ведомства. Нападавшего убили, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

"21 апреля в 17:02 по местному времени в приемную управления ФСБ России по Хабаровскому краю вошел неизвестный и, не пересекая установленную зону технического контроля, начал стрелять по находившимся в приемной людям", — сообщили в ЦОС, передает российское агентство "Интерфакс".

Погибший посетитель — гражданин одной из стран СНГ, еще один посетитель получил ранение.

Ранее сообщалось, что в результате нападения на часть российской национальной гвардии в Чечне погибли шестеро военнослужащих, ранения получили двое офицеров и контрактник и убиты шестеро нападавших. Боевики ИГИЛ взяли на себя ответственность за нападение.