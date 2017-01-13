В России намерены забирать детей из семей за долги по ЖКХ

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Уполномоченный по правам ребенка в РФ назвала такие действия недопустимыми.

В Татарстане местные власти намерены забирать детей из семей-должников ЖКХ

В российской Республике Татарстан местные власти намерены отбирать детей из из семей, которые не платят за коммунальные платежи, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

"Поступил сегодня утром документ, датированный 12 января. Это Совет Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан о том, что необходимо изымать детей из семей, которые не платят за коммунальные платежи, за электроэнергию. И также стоит пункт о том, что отчеты об этом еженедельно отправлять во все органы опеки и попечительства", - сказала Кузнецова, передает российское агентство ТАСС.

Такие действия местных властей она назвала недопустимыми.

Ранее сообщалось, что Кузнецова начала проверку в связи с проведением детского турнира по смешанным единоборствам в Грозном, который проводился по случаю дня рождения Рамзана Кадырова. Глава Союза ММА Федор Емельяненко раскритиковал организаторов соревнований за то, что дети младше 12 лет дрались без защитной экипировки.