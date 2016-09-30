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В России начали прокладку железной дороги в обход Украины

30 сентября в 07:25

Рельсы и шпал укладывают железнодорожные войска.

железная дорога
Российские поезда поедут мимо Украины
novostimira.net
В Воронежской области России военные начали укладку железнодорожного полотна на новом участке дороги в обход Украины. На данном этапе рельсы кладут между двумя станциями, протяженность путей – 23,4 км, сообщил начальник главного управления Железнодорожных войск генерал-лейтенант Олег Косенков, информирует РИА Новости-Украина.

Для выполнения этой задачи, привлечен личный состав отдельного путевого железнодорожного батальона Южного военного округа", — пояснил Косенков. 

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Как сообщалось, железная дорога должна соединить станции Журавка и Миллерово в Воронежской и Ростовской области. Стоимость проекта год назад оценивалась в 55 млрд рублей. 

По материалам: РИА Новости Украина
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