В России число жертв отравления "Боярышником" достигло 75 человек

Концентрат для ванн "Боярышник" содержал метиловый спирт или метанол, а также антифриз.

Концентрат для ванн "Боярышник" уже унес жизни 75 человек navkolo.me



"К настоящему времени скончались 75 человек. В медучреждениях погибли 44, и 31 труп был доставлен в бюро судебно-медицинской экспертизы с места жительства", - сообщила пресс-секретарь регионального Минздрава Татьяна Шкурская.

В больницах остаются 19 человек, 27 человек их покинули - часть выписана в связи с улучшением состояния, часть - ввиду отказа от лечения.

Как сообщалось, в Иркутске произошло массовое отравление суррогатным алкоголем. Пострадавшие поступают в медучреждения с вечера 17 декабря. Все отравившиеся употребляли спиртосодержащую жидкость - "Концентрат для ванн "Боярышник". Минздрав региона сообщил, что отравление вызвал метиловый спирт или метанол.

В связи с массовой гибелью людей в понедельник режим ЧС был введен в Иркутске, во вторник - в Иркутской области.

Глава российского правительства Дмитрий Медведев потребовал ужесточить контроль за реализацией "всякого рода спиртосодержащей продукции" вплоть до изъятия из торговли.

Президент Росси Владимир Путин распорядился поднять акцизы на всю спиртосодержащую продукцию, включая "Боярышник". Ранее Путин поручил правительству подготовить предложения, предусматривающие изменение действующих ставок акцизов на алкогольную и спиртосодержащую продукцию.