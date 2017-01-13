В России анонсировали возможное снятие контрсанкций в конце 2017 года

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В Кремле считают, что отмена контрсанкций станет возможной в случае нормализаций отношений России со странами Европы и США.

В России заявляют о готовности снять санкции в обмен на нормализацию отношений с Западом meatbull / Depositphotos

В своем выступлении во время экономического форума первый вице-премьер Российской Федерации Игорь Шувалов допустил возможностьв декабре 2017 года, в случае потепления отношений с Западом.

"Как будет развиваться политическая повестка? Придет новая администрация США, как это будет развиваться в их диалоге США - Евросоюз, как они будут говорить с нами. Но я в своей работе должен думать об этом периоде - до 31 декабря 2017 года, и все игроки на рынке должны к этому также готовиться. Произойдет продление, не произойдет - это политическая повестка", - сообщил Шувалов.

По мнению Игоря Шувалова, отмена контрсанкций негативно скажется на российком рынке.

"Даже если это (отмена контрсанкций – ред.) не произойдет, это будет другая для нас задача, будем в ней как-то работать, но это будет создавать долгосрочные проблемы, потому что все игроки на рынке сейчас уже привыкнут к таким ограничениям и это очень плохо", - добавил он.

Кроме того, политик традиционно подчеркнул якобы полезность западных санкций в отношении России, мотивирующих развитие отечественных производителей.

Как сообщалось ранее, 10 января сенатор-республиканец Джон Маккейн заявил, что Сенат не поддержит возможные инициативы президентской администрации Дональда Трампа по ослаблению санкций против России.

Его коллега-демократ Линдси Грэм заявил, что Конгресс в 2017 году будет работать над усилением санкционного давления на РФ в связи с кибератаками на США.

В четверг, 29 декабря, президент США Барак Обама подписал указ о введении санкций против России за хакерские атаки и вмешательство в избирательный процесс. В санкционный список Минфина США включили шесть физических лиц и пять организаций, включая Федеральную службу безопасности РФ и Главное разведывательное управлени Генштаба Минобороны России.

Кроме того, Госдепартамент США сообщил о выдворении из страны 35 российских дипломатов и закрытии двух дипломатических представительств в Мэриленде и Нью-Йорке, дав понять, что сотрудники российского посольства занимались шпионажем.

Перед этим Reuters сообщило, что новые санкции против РФ будут включать экономические и дипломатические ограничения, а также публикацию компромата на российских чиновников и близких к Кремлю бизнесменов.