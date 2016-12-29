В Рио-де-Жанейро полиция попросила отменить новогодние торжества

Полиция попросила отменить уличные торжества в связи с угрозой беспорядков на волне экономического кризиса.

В Рио полиция опасается беспорядков в новогоднюю ночь wikipedia

В мэрию Рио-де-Жанейро обратились пожарные и полицейские, которые попросили отменить празднование нового года в общественных местах из-за экономического кризиса. Такое обращение написала Ассоциация находящихся на службе и отставных офицеров военной полиции и пожарной охраны (Aomai).

"Ассоциация, предвидя возможность возникновения манифестаций, которые в силу своего масштаба и числа участников способны перерасти в акты насилия, направленные против гостей праздника, рекомендует отменить выступления артистов и пиротехнические шоу в муниципалитете Рио-де-Жанейро", - говорится в документе за подписью президента Aomai, полковника Адалберту ди Соуза Рабеллу, сообщает ТАСС.

Как сообщалось, в Рио в начале декабря прошли массовые демонстрации, окончившиеся столкновениями с отрядами полиции. Местные жители были недовольны действиями правительства в сфере экономики, в частности, тратами на проведение в стране летних Олимпийских игр.

Протестующие строили уличные баррикады и поджигали их, на борьбу за охрану общественного порядка были мобилизованы сотни полицейских. Тем не менее, часть из них перешла на сторону протестующих. Стражи порядка недовольны перспективой будущих сокращений в рядах местной полиции.

Полицейские применяли против протестующих слезоточивый газ и резиновые пули, в результате столкновений пострадали 30 человек.

В ближайшее время в парламенте штата Рио-де-Жанейро должно пройти голосование по пакету экономических мер, принятие которого позволит городу сэкономить в 2017 году порядка 3,6 млн евро. В настоящее время Рио-де-Жанейро находится на грани банкротства в связи с упавшими доходами от продажи нефти и проведением летней олимпиады. Эксперты уже обеспокоены тем, что принятие пакета ухудшит финансирование образования, здравоохранения, социальной сферы и безопасности.