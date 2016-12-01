В РФ женщину приговорили к семи годам тюрьмы за SMS о военной технике накануне вторжения в Грузию

Упоминание в сообщении российской военной техники суд посчитал "государственной изменой".

Смска другу "обошлась" Оксане Севастиди в семь лет тюрьмы paulmhill / Depositphotos

ГражданкуОксану Севастиди Краснодарский краевой суд приговорил к семи годам лишения свободы за "государственную измену". В 2008 году женщина отправила приятелю в Грузию SMS-сообщение, об увиденном на железной дороге в Сочи составе с военной техникой, сообщает Meduza

Приговор был вынесен 3 марта 2016 года судьей Владимиром Кобзевым, но до недавнего времени не афишировался в СМИ. На сайте Краснодарского краевого суда есть карточка данного дела, но фамилия, имя и отчество осужденной в ней отсутствуют.

Адвокат осужденной Иван Павлов считает дело сфабрикованным. В приговоре суда отмечено, что в SMS-сообщении Севастиди подробно описаны события, происходившие в России накануне войны с Грузией, указаны номера воинских частей и виды военной техники. Но в реальном сообщении таких подробных сведений не было.

"С точки зрения информационной значимости и чувствительности сведений ее смски, если сравнить с приговором, - как капля и море", - отметил Павлов.

Правозащитник намерен добиваться пересмотра дела и освобождения своей подзащитной.

В 2014 жительница Сочи Екатерина Харебава также была осуждена за государственную измену по аналогичному сфабрикованному делу. Дело вел судья Краснодарского краевого суда Владимир Кобзев.

Правозащитники из общественной организации "Мемориал" отмечали факт открытого перемещения военной техники в Абхазию накануне войны России с Грузией, видеть составы могли многие жители российских городов. Такая информация уже не может считаться секретной и составляющей государственную тайну, считают они.

Напомним, в августе 2016 года крымский блоггер Юрий Ильченко сбежал от преследований ФСБ в Украину. Ильченко был задержан сотрудниками ФСБ и помещен на 11 месяцев в СИЗО Симферополя по обвинению в том, что в публикациях в своем блоге и социальных сетях не признавал законность аннексии Крыма Россией и называл войну, которую Россия ведет на Востоке Украины, войной.

Ранее знаменитый российский писатель Борис Акунин отказался от встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. "Пока в стране есть политзаключенные, находиться поблизости от правителя, просто даже в одном с ним помещении, я не могу", - отметил Акунин.