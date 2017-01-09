В РФ планируют увеличить продолжительность рабочего дня для курильщиков

Работодатель сможет увеличить трудовое время из-за перекуров.

В России увеличат рабочий день для курильщиков flickr.com

Минздрав России предлагает предоставить работодателям возможность увеличивать продолжительность рабочего дня сотрудников пропорционально времени, потраченному на курение табака, соответственное предложение содержится в антитабачной концепции Минздрава на 2017–2022 годы.

Минздрав считает, что повышение цен на сигареты и другие табачные изделия приведет к сокращению числа курильщиков, поэтому министерство предлагает с 2017 года ввести налог на розничную продажу обычных и электронных сигарет в размере 10% от цены товаров с направлением полученных средств в бюджеты регионов, передает RNS.

Согласно концепции, планируется также запретить продажу табака людям, рожденным в 2015 году и позже даже после достижения ими совершеннолетия.

Как сообщалось, от отравления концентратом для ванн "Боярышник" в российском Иркутске погибло 75 человек.