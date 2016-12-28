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В РФ планируют продавать валокордин и зеленку только по рецепту

28 декабря в 00:08

Правительство также хочет сделать рецептурным йод и другие спиртосодержащие лекарства. 

зеленка
В российских аптеках будет продавать по рецепту зеленку и валокордин

Валокордин со II квартала 2017 года, скорее всего, будет продаваться по рецепту, также планируется сделать рецептурными йод, зеленку и ряд других спиртосодержащих лекарственных препаратов, заявил российский вице-премьер Александр Хлопонин. 

"Я думаю, что в первом квартале мы окончательно примем решение, изменим нормативные акты. Я думаю, что валокордин отпускаться будет в аптеках по рецепту", - заявил Хлопонин. 

В минздраве РФ заявили, что перечень рецептурных лекарств будет утвержден уже в январе 2017 года. 

Валокордин - спиртосодержащий препарат, который применяется для лечения расстройств сердечно-сосудистой системы, неврозов и бессонницы. 

Йод и зеленка - самые популярные в России препараты для дезинфекции и прижигания порезов, ссадин и царапин. 

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26 декабря в России вступил в силу временный запрет на розничную продажу непищевой спиртосодержащей продукции. 

Причиной введения ограничительных мер стало массовое отравление в Иркутске спиртосодержащей жидкостью для ванн под названием "Боярышник".

По материалам: Русская служба Би-би-си
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