В результате теракта в Кабуле погибли 14 человек

Двоих нападавших застрелили силовики.

В Кабуле произошел новый теракт sputnik.by

В столице Афганистана Кабуле как минимум 14 человек погибли и 26 пострадали во время взрыва около шиитской усыпальницы Сахи во вторник, 11 октября. Взрыв произошел в то время, как мусульмане-шииты отмечали .день Ашура, который считается днем поминовения мучеников.

Двоих из нападавших, одетых в военную форму, застрелили сотрудники сил безопасности, сообщает Русская служба ВВС. Силовики оцепили мечеть – внутри могут находиться другие террористы.

Сообщается, что нападения во время Ашуры происходят в исламских странах регулярно: суннитские экстремисты считают шиитов отступниками, а один из их главных праздников - не соответствующим догмам ислама.

В этом году днем Ашура правительства нескольких исламских стран рекомендовали шиитам не собираться большими группами.

Как сообщалось, в июле в Кабуле экстремисты пробрались в толпу демонстрантов-шиитов с целью осуществить террористический акт. Два смертника привели в действие взрывные устройства, которые имели при себе, а третий был убит полицейскими. В результате теракта погибли 80 человек, еще 260 получили ранения.

Напомним, не менее 40 человек погибли в результате нападения смертника на автоколонну в западной части Кабула 30 июня.

Инцидент произошел через неделю после нападения в Кабуле на автобус, который перевозил непальцев, охранявших посольство Канады. В результате той атаки погибли 14 человек.