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В результате теракта в Кабуле погибли 14 человек

12 октября в 02:44

Двоих нападавших застрелили силовики.

Смертник в Кабуле
В Кабуле произошел новый теракт
sputnik.by
В столице Афганистана Кабуле как минимум 14 человек погибли и 26 пострадали во время взрыва около шиитской усыпальницы Сахи во вторник, 11 октября. Взрыв произошел в то время, как мусульмане-шииты отмечали .день Ашура, который считается днем поминовения мучеников.

Двоих из нападавших, одетых в военную форму, застрелили сотрудники сил безопасности, сообщает Русская служба ВВС. Силовики оцепили мечеть – внутри могут находиться другие террористы.

Сообщается, что нападения во время Ашуры происходят в исламских странах регулярно: суннитские экстремисты считают шиитов отступниками, а один из их главных праздников - не соответствующим догмам ислама.

В этом году днем Ашура правительства нескольких исламских стран рекомендовали шиитам не собираться большими группами.

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Как сообщалось, в июле в Кабуле экстремисты пробрались в толпу демонстрантов-шиитов с целью осуществить террористический акт. Два смертника привели в действие взрывные устройства, которые имели при себе, а третий был убит полицейскими. В результате теракта погибли 80 человек, еще 260 получили ранения. 

Напомним, не менее 40 человек погибли в результате нападения смертника на автоколонну в западной части Кабула 30 июня.

Инцидент произошел через неделю после нападения в Кабуле на автобус, который перевозил непальцев, охранявших посольство Канады. В результате той атаки погибли 14 человек.

По материалам: Русская служба Би-би-си
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