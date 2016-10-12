В результате теракта в Кабуле погибли 14 человек

Двоих нападавших застрелили силовики.
Двоих из нападавших, одетых в военную форму, застрелили сотрудники сил безопасности, сообщает Русская служба ВВС. Силовики оцепили мечеть – внутри могут находиться другие террористы.
Сообщается, что нападения во время Ашуры происходят в исламских странах регулярно: суннитские экстремисты считают шиитов отступниками, а один из их главных праздников - не соответствующим догмам ислама.
В этом году днем Ашура правительства нескольких исламских стран рекомендовали шиитам не собираться большими группами.
Как сообщалось, в июле в Кабуле экстремисты пробрались в толпу демонстрантов-шиитов с целью осуществить террористический акт. Два смертника привели в действие взрывные устройства, которые имели при себе, а третий был убит полицейскими. В результате теракта погибли 80 человек, еще 260 получили ранения.
Напомним, не менее 40 человек погибли в результате нападения смертника на автоколонну в западной части Кабула 30 июня.
Инцидент произошел через неделю после нападения в Кабуле на автобус, который перевозил непальцев, охранявших посольство Канады. В результате той атаки погибли 14 человек.Русская служба Би-би-си