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В результате столкновения поездов в Иране погибли 36 человек

25 ноября в 16:03

Четыре вагона сошли с рельсов, еще два загорелись. 

Столкновение поездов в Иране
Авария в Шахруде унесла 36 жизней
В иранской провинции Семнан поезд на полном ходу въехал в стоящий состав, в результате столкновения четыре вагона сошли с рельсов, еще два загорелись. В аварии погибли 36 человек , еще 95 получили ранения, сообщает Reuters.

Авария произошла на станции Гафт-Хан в городе Шахруд провинции Семнан. Город находится в 250 км от столицы Ирана Тегерана.

На месте аварии работают спасатели и медики, пострадавших оперативно доставляют в ближайшие больницы. Спасатели опасаются увеличения числа жертв. Также на текущий момент неизвестно, сколько всего пассажиров находилось в поезеде.

Согласно официальной статистике, транспортные аварии в Иране ежегодно забирают жизни 17 тысяч человек.

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Ранее в индийской провинции Уттар-Прадеш сошел с рельсов скоростной поезд. В результате аварии погибли 119 человек. 

По материалам: ZN.UA
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Тэги Иран авария поезд
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