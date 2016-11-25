В результате столкновения поездов в Иране погибли 36 человек

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Четыре вагона сошли с рельсов, еще два загорелись.

Авария в Шахруде унесла 36 жизней

В иранской провинции Семнан поезд на полном ходу въехал в стоящий состав, в результате столкновения четыре вагона сошли с рельсов, еще два загорелись. В аварии погибли 36 человек , еще 95 получили ранения, сообщает Reuters

Авария произошла на станции Гафт-Хан в городе Шахруд провинции Семнан. Город находится в 250 км от столицы Ирана Тегерана.

На месте аварии работают спасатели и медики, пострадавших оперативно доставляют в ближайшие больницы. Спасатели опасаются увеличения числа жертв. Также на текущий момент неизвестно, сколько всего пассажиров находилось в поезеде.

Согласно официальной статистике, транспортные аварии в Иране ежегодно забирают жизни 17 тысяч человек.

Ранее в индийской провинции Уттар-Прадеш сошел с рельсов скоростной поезд. В результате аварии погибли 119 человек.