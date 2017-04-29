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В результате оползня на юге Кыргызстана погибли более 20 человек

29 апреля в 08:23

Оползень накрыл дома вместе с жителями. 

Оползень Марс
Оползень накрыл жилые дома в Кыргызстане
NASA
Мощный оползень сошел в Ошской области на юге Кыргызстана, в результате чего погибли, по предварительным данным, 24 человека. Оползень объемом 1 млн кубометр сошел утром в субботу, 29 апреля, сообщили в МЧС Кыргызстана. Огромная масса земли накрыла несколько жилых домов.

По предварительным данным, все погибшие в момент схода оползня были дома и оказались под землей.

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Как сообщалось, в Колумбии в начале апреля оползень унес жизни 290 человек. 

По материалам: Интерфакс
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