В результате оползня на юге Кыргызстана погибли более 20 человек

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Оползень накрыл дома вместе с жителями.

Оползень накрыл жилые дома в Кыргызстане NASA

Мощный оползень сошел в Ошской области на юге Кыргызстана, в результате чего погибли, по предварительным данным, 24 человека. Оползень объемом 1 млн кубометр сошел утром в субботу, 29 апреля, сообщили в МЧС Кыргызстана. Огромная масса земли накрыла несколько жилых домов.

По предварительным данным, все погибшие в момент схода оползня были дома и оказались под землей.

Как сообщалось, в Колумбии в начале апреля оползень унес жизни 290 человек.